POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Unfall mit Personen- und Sachschaden

Pforzheim (ots) - Mit leichten Verletzungen ist am Montagabend ein 34-jähriger Mann in Pforzheim nach einem Verkehrsunfall ohne Fremdbeteiligung in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Fahrer mit seinem VW, gegen 17:40 Uhr, die Kaiser-Friedrich-Straße in Fahrtrichtung Büchenbronner Straße, als er aus bislang unbekannter Ursache auf Höhe des dortigen Kreisverkehrs in den ...

mehr