POL-KN: (Durchhausen, Lkr. Tuttlingen) Beim "heißen" Unkraut entfernen Thuja-Hecke in Brand geraten und Carport sowie Gebäudefassade in Mitleidenschaft gezogen - 80.000 Euro Schaden

Durchhausen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz ist es am Mittwochmittag in der Großwiesenstraße in Durchhausen gekommen, nachdem dort eine Thuja-Hecke in Brand geraten war und das Feuer auch einen Carport sowie eine Gebäudefassade in Mitleidenschaft gezogen hat. Kurz vor 12 Uhr war ein Anwohner des betroffenen Grundstücks in der Großwiesenstraße damit beschäftigt, im Hof Unkraut mit einem Gasbrenner zu entfernen. Durch die sehr hohen Temperaturen der Flamme des Gasbrenners fing die etwa einen Meter entfernte Thuja-Hecke des Grundstücks Feuer, welches sich aufgrund der vorherrschenden Trockenheit schnell über einen großen Teil der Hecke und auf eine Länge von etwa 70 Metern ausbreitete. Bei dem Heckenbrand wurde auch ein an die Hecke angrenzender Carport und die Fassade eines benachbarten Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Die mit sieben Fahrzeugen und über 35 Mann eintreffende Feuerwehr der Abteilungen Durchhausen und Trossingen konnte den Brand der Hecke löschen, bevor dieser noch auf weiter Gebäude übergriff. Personen kamen nicht zu Schaden. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden dürfte sich nach erster Schätzung auf rund 80.000 Euro belaufen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass insbesondere bei vorherrschender Trockenheit solche Brenner zur Unkrautvernichtung, egal ob elektrisch oder mit Gas betrieben, möglichst nicht oder nur mit Bedacht und sehr vorsichtig eingesetzt werden sollten. Immer wieder kommt es nach dem Einsatz solcher Unkrautbrenner zur unbeabsichtigten Inbrandsetzung von Hecken oder Gebäuden und zu folgenden Feuerwehreinsätzen.

