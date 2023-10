Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Seniorin bei Unfall schwer verletzt (10.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen folgenschweren Unfall verursacht hat am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr ein Lastwagenfahrer an der Einmündung der Straße "Allensteiner Straße" zur Schubertstraße. Ein 47-jähriger Fahrer eines MAN-Lastwagens wollte auf die Schubertstraße einbiegen, hielt zuvor jedoch an der Einmündung an. Als er wieder anfuhr, erfasste er eine 77-jährige Passantin mit Rollator, die vor dem Lastwagen die Straße überquerte und sich in einem für den Fahrer nichteinsehbaren Bereich befand. Die Fußgängerin erlitt durch den Zusammenprall schwere Verletzungen und kam mit einem Krankenwagen in eine Unfallklinik. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich andere Fahrzeuge, darunter ein Linienbus, im unmittelbaren Bereich der Unfallstelle. Die Verkehrspolizei bittet nun Zeugen, die den Unfallhergang möglicherweise beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0711 / 34879-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell