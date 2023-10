Villingen-Schwenningen (ots) - Eine Sachbeschädigung an einem geparkten Auto begangen hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Dienstag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, auf der Hohenkrähenstraße. Er zerkratzte einen dort geparkten Audi an der gesamten rechten Seite und fügte dem Verdeck des Cabrios einen etwa 20 Zentimeter breiten Schnitt zu, wodurch Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Hinweise ...

