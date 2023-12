POL-DADI: Reinheim-Georgenhausen: Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Heppenheim/Bergstrasse (ots) - Am Abend des 02.12.2023 auf den 03.12.2023, 08:00 Uhr, ereignete sich in Heppenheim in der Parkhofstraße 2, direkt am dortigen Parkplatz angrenzend, eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde die Ecke der dortigen Hauswand des Mehrfamilienhauses durch ein unbekanntes Fahrzeug leicht touchiert und beschädigt. Das verursachende Fahrzeug hat ...

mehr