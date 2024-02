Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall

Hauneck (ots)

Am Dienstag, dem 27. Februar 2024, gg. 15.40 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Fahrzeugführer eines PKW die B 27, Bad Hersfeld in Richtung Fulda. Kurz vor der Abfahrt nach Hauneck-Oberhaun geriet das Fahrzeug nach links, überfuhr die Gegenfahrbahn sowie eine Verkehrsinsel und stieß schließlich gegen die Außenschutzplanke. Unfallursächlich ist nach derzeitigem Ermittlungsstand ein medizinischer Notfall des Fahrers. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Verkehrsunfall involviert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000,- Euro. Die Ermittlungen dauern an.

