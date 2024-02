POL-OH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hünfeld. Am Dienstag (27.02.), gegen 12:40 Uhr, kam es auf der L 3176, Oberrombach in Fahrtrichtung Hünfeld, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 55-jähriger Hamburger befuhr mit seinem schwarzen Audi A4 Avant die L 3176 von Oberrombach kommend in Richtung Hünfeld, als ihm nach aktuellem Kenntnisstand ein weißer Kastenwagen sowie ein dunkler Van entgegenkamen. Als der bislang unbekannte Fahrer des dunklen Van versuchte den Kastenwagen zu überholen, bemerkte er den entgegenkommenden Audi vermutlich zu spät, sodass sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge touchierten. Am Audi entstand dadurch Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Der Fahrer des dunklen Van soll anschließend in Richtung Oberrombach davon gefahren sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizeistation Hünfeld, Telefon: 06652 - 9685-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Polizeistation Hünfeld

