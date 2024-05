POL-Pforzheim: (CW / FDS/ Enzkreis / Pforzheim) Pforzheim - Neue Leiterin der Schutzpolizeidirektion beim Polizeipräsidium Pforzheim

Wurmberg (ots) - Zwei leicht verletzte Personen und ein hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen in Wurmberg. Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein 59-jähriger Pkw-Lenker mit seinem Mercedes die Schießmauerstraße in Richtung der Landesstraße 1135. In der Folge übersah er im Kreuzungsbereich den von rechts aus der Seehausstraße kommenden ...

mehr