Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Hoher Sachschaden beim Einparken verursacht

Gaggenau (ots)

Am Dienstag gegen 11:15 Uhr beschädigte ein 81-jähriger Fahrer eines Geländewagens beim Einparken in eine Parklücke zwei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge in einer Tiefgarage in der Konrad-Adenauer-Straße. Nachdem er zunächst den VW in der Parklücke nebenan gestreift hatte, kollidierte er auch noch mit einem Skoda in der vor ihm befindlichen Parklücke. An den drei Fahrzeugen entstand durch den Unfall insgesamt ein Sachschaden von 11.000 Euro. /ha

