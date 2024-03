Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - Fahrzeuglenker mit Schwierigkeiten

Mahlberg (ots)

Auf eine medizinische Ursache dürfte ein Unfall am Montagnachmittag auf der A5 zurückzuführen sein. Gegen 16:30 Uhr wurde der Polizei mehrfach ein Renault-Fahrer gemeldet, welcher mit eingeschalteter Warnblinkanlage unterwegs wäre und immer wieder auf den Standstreifen abgekommen wäre. Kurz darauf wurde gemeldet, dass sich der Fahrer an einer Tanksäule der Raststätte Mahlberg-Ost befände und nicht ansprechbar wäre. Beim Eintreffen der Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg war der 76-jährige Renault-Fahrer noch immer kaum ansprechbar. Der 76-Jährige wurde zur Behandlung in ein Klinikum verbracht. Am Renault des Mannes konnte ein frischer Schaden festgestellt werden, welcher offenbar durch das Streifen einer Leitplanke entstanden ist. Der am Pkw und an der Leitplanke entstandene Sachschaden wird auf circa 7.000 Euro beziffert. /ha

