Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Streit in Paketshop endet in Körperverletzungsdelikt

Düsseldorf (ots)

Montag, 29. Januar 2024, 13:45 Uhr

Noch unklar sind die Umstände einer angeblich wechselseitigen Körperverletzung am Montagnachmittag in einem Paketshop in Pempelfort. Im Rahmen von Streitigkeiten rund um die Herausgabe eines Pakets soll es zudem zu antisemitischen Beleidigungen gekommen sein. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte sich der Streit in dem Paketshop an der Nordstraße zwischen dem 62-jährigen Angestellten und einer 45-Jährigen in Begleitung eines 29 Jahre alten Mannes rund um die Legitimation zur Abholung eines Pakets entwickelt. Der zunächst verbale Streit sei dann von einem leichten Handgemenge in eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Shop-Mitarbeiter und dem 29-Jährigen übergegangen. Beide Streitparteien haben jeweils Strafantrag gestellt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen, da es im Rahmen der Auseinandersetzung zu antisemitischen Äußerungen durch den 62-Jährigen gekommen sein soll.

