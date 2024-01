Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Raub am Kö-Bogen - Unbekannter bedroht Mann mit Pistole - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Samstag, 27. Januar 2024, 08:30 Uhr

Nachdem ein unbekannter Mann mit einer Komplizin einen 52-Jährigen am Samstagmorgen am Kö-Bogen mit einer Waffe zur Herausgabe von Bargeld zwang, fahndet die Polizei nach den beiden Personen und sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen saß der 52-Jährige auf den Stufen an der Landskrone am Kö-Bogen. Dort habe er einen Mann und eine Frau beobachtet, die sich im Bereich des Corneliusplatzes bzw. zur Grenze des Hofgartens aufgehalten haben sollen. Die Frau sei dann zu ihm gekommen und habe ihn angesprochen. Davon abgelenkt, sei plötzlich ein Mann von hinten an ihn herangetreten. Er habe ihm eine Pistole vorgehalten und ihn aufgefordert, Handy und Geldbörse herauszugeben. Der 52-Jährige habe daraufhin seine Geldbörse gezeigt und der Täter habe den einzigen Geldschein aus dem Portemonnaie genommen. Daraufhin sei der Unbekannte in Richtung Dreischeibenhaus geflüchtet. Die Frau sei noch eine kurze Zeit am Tatort geblieben und dann ebenfalls in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 20 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat eine hagere Statur und sprach deutsch. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine schwarze Jeans, einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Sneaker und eine schwarze Sturmhaube.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

Sie ist etwa 1,60 Meter groß und hat rote, schulterlange Haare. Zum Tatzeitpunkt trug sie eine rosa/pinke Jogginghose und eine lilafarbene Steppjacke.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0211-8700 an das Raubkommissariat KK 13 der Düsseldorfer Polizei zu wenden.

