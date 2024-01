Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk - E-Scooter-Fahrer von Pkw erfasst - Schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 25. Januar 2024, 20:40 Uhr

Schwer verletzt wurde gestern Abend ein E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Unterbilk. Ein Autofahrer hatte den auf der falschen Seite fahrenden 34-Jährigen zu spät bemerkt und ihn beim Abbiegen mit seinem Pkw erfasst.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der 53-Jährige mit seinem Renault auf der Friedrichstraße in Richtung Südring unterwegs. Unmittelbar hinter dem Bilker Bahnhof wollte er nach rechts auf die Aachener Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar den 34-Jährigen auf seinem Elektrokleinstfahrzeug, der sich von links verbotswidrig auf dem Fahrradschutzstreifen näherte und bei Grünlicht der Ampel in Richtung Bilker Bahnhof fahren wollte. Der jüngere Mann wurde von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Ein Krankenwagen brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

