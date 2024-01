Polizei Düsseldorf

POL-D: Demonstrationsgeschehen in der Landeshauptstadt - 100.000 Teilnehmende - Friedlicher Verlauf - Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen

Düsseldorf (ots)

Samstag, 27. Januar 2024

100.000 Menschen nahmen heute Nachmittag an Demonstrationen in der Landeshauptstadt teil. Der Verlauf und die Stimmung waren laut Angaben des Polizeiführers friedlich. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen des Individualverkehrs und des ÖPNV.

Bereits in der Sammelphase fanden sich mehrere 10.000 Teilnehmende auf der Friedrich-Ebert-Straße und der angrenzenden Oststraße ein. Aufgrund des starken Zulaufs mussten Teile der Karlstraße ebenfalls gesperrt werden. Nach einer Auftaktkundgebung um 12:00 Uhr startete der Aufzug um 12:50 Uhr eher als geplant. Entlang der Aufzugsstrecke stießen immer wieder Personen hinzu, sodass die Teilnehmerzahl währenddessen mit rund 65.000 deutlich über der ursprünglich angezeigten (30.000) lag. Das Ende des Aufzugs erreichte um 15:45 Uhr den Abschlusskundgebungsort auf den Rheinwiesen in Oberkassel. Die Teilnehmenden schlossen sich zum größten Teil dort der anschließenden Kundgebung mit mehreren Rede- und Musikbeiträgen an. In der Spitze schätzte die Polizei die Anzahl der Personen auf rund 100.000. Der Versammlungsleiter erklärte die Versammlung um 16:50 Uhr als beendet.

Es kam vereinzelt zu versammlungsrechtlichen Verstößen (u.a. Pyrotechnik). Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

Der Polizeiführer Polizeidirektor Thorsten Fleiß: "Die Versammlungsteilnehmenden haben ein friedliches Miteinander gezeigt. Wir konnten dazu beitragen, dass ein so großer Aufzug durchgeführt werden konnte und die Verkehrsbeeinträchtigungen auf ein erforderliches Maß reduziert wurden."

