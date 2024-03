Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Arbeitsunfall

Kehl (ots)

Durch einen Unfall auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Oststraße am Montagabend wurde ein Arbeiter leicht verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge übersah ein 33-jähriger Radlader-Fahrer wohl den Gabelstapler, in dem der Arbeiter saß, und prallte gegen diesen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Gabelstapler umgestoßen und der Arbeiter in Folge dessen leicht verletzt. Die Ermittlungen der Beamten der Verkehrspolizeiinspektion dauern an. /ha

