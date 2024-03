POL-OG: Lahr - Schwer verletzt nach Arbeitsunfall

Bühl (ots) - Am Montagmittag wurde ein Kind in der Mooser Straße durch mehrere Hundebisse verletzt. Der 10-Jährige befand sich gegen 13 Uhr gemeinsam mit dem Familienhund im Hinterhof eines Wohnanwesens. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen habe der Hund den Jungen mehrfach am Kopf und am Rücken durch Bisse verletzt. Wie es zu der Bissattacke kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Der unter Schock stehende Junge ...

mehr