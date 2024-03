Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrzeug beschädigt, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Montagabend, zwischen 19 Uhr und 23 Uhr, kam es in der Rilkestraße zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug. Ein bislang unbekannter Täter soll in diesem Zeitraum mit einem spitzen Gegenstand den Pkw rundherum zerkratzt, die Fahrzeugaufschrift abgerissen und den Türgriff auf der Fahrerseite beschädigt haben. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0781 21-2200 zu melden. /ng

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell