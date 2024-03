Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zwei Festnahmen aufgrund Haftbefehlen

Den Offenburger Polizisten ist es am Sonntag und in der Nacht auf Montag gelungen, gleich zwei zur Festnahme ausgeschriebenen Personen habhaft zu werden. Im ersten Fall am Sonntagnachmittag kam den Beamten deren gute Personenkenntnis zu Gute. Kurz nach 16 Uhr erkannten die in der Gaswerkstraße auf Streife befindlichen Polizisten eine 30 Jahre alte Frau, von der sie wussten, dass gegen sie ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls bestand. Bei der Festnahmeerklärung leistete die Frau allerdings heftigen Widerstand bis sie überwältigt werden konnte. Zwei Beamte erlitten hierbei leichte Verletzungen. Die 30-Jährige wird am heutigen Montagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Am Montag geriet kurz nach Mitternacht ein 27 Jahre alter Seat-Lenker in die Kontrolle einer Streifenwagenbesatzung. Bei einer Überprüfung in der Freiburger Straße stellte sich heraus, dass gegen den 27-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vorlag. Durch die Bezahlung der ausstehenden Geldstrafe in Höhe von knapp 700 Euro konnte der Mann eine Inhaftierung abwenden.

