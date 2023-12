POL-E: Mülheim an der Ruhr: 39-Jähriger durch Schüsse schwer verletzt - Mordkommission eingerichtet - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45127 E-Stadtkern: Am 12. Oktober dieses Jahres entwendeten zwei Taschendiebe in einer Straßenbahn die Geldbörse eines 66-Jährigen aus der Hosentasche und flüchteten. Die Kriminalpolizei sucht mithilfe der Aufnahmen der Videoüberwachung nach Zeugen. An dem Donnerstagnachmittag stieg der 66-jährige Essener gemeinsam mit seiner Begleiterin an der ...

mehr