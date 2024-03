Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Gefährliche Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Rastatt (ots)

Am Montagabend gegen 20:30 Uhr kam es in Buchenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen die beiden männlichen Tatverdächtigen die drei Opfer mittels Faust- und Gürtelschlägen gemeinschaftlich attackiert haben, wobei diese leicht verletzt wurden. Die sofort hinzugerufenen Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Rastatt konnten die beiden Männer unweit des Tatorts feststellen. Im Rahmen der daraufhin durchgeführten Personenkontrolle versuchte ein Tatverdächtiger sich von hinten an einen Ordnungshüter heran zu schleichen um, ihn mittels eines auf Kopfhöhe durchgeführten Schlages zu verletzten. Dies konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet und durch sein couragiertes Eingreifen glücklicherweise rechtzeitig verhindert werden. Der 28-jährige Mann konnte daraufhin von den eingesetzten Polizisten zu Boden gebracht und geschlossen werden. Der zweite Tatverdächtige wollte sich währenddessen unbeachtet der Aufforderungen stehen zu bleiben, von der Örtlichkeit entfernen. Als die Beamten dem 33-Jährigen daraufhin hinterhergingen, sperrte er sich massiv gegen die durchgeführten Maßnahmen und leistete deutlichen Widerstand. In weiteren Verlauf kam es auch zu Beleidigungen gegenüber den Rastatter Polizisten. Bei einem der Störer konnte ein Atemalkoholwert von mehr als einer Promille festgestellt werden. Die beiden Aggressoren wurden daraufhin zur Dienststelle verbracht und im weiteren Verlauf der Nacht wieder auf freien Fuß entlassen. Auf die Beiden warten nun dementsprechend mehrere Anzeigen. /ls

