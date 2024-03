Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, A5 - Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Ottersweier (ots)

Ein Auffahrunfall hat am Dienstagmorgen auf der A5 zwischen Bühl und Achern zu einer Schwer- und einem Leichtverletzten sowie einem Sachschaden von etwa 30.000 Euro geführt. Nach bisherigen Feststellungen prallte eine 56 Jahre alte Mini-Fahrerin gegen 8:10 Uhr in das Heck eines 44-jährigen VW-Lenkers, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Die mutmaßliche Unfallverursacherin wurde stationär in einer Klinik aufgenommen. Der VW-Fahrer wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, dürfte aber mit leichten Verletzungen davongekommen sein. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

