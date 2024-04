POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Pkws in Butjadingen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Einen alkoholisierten Pkw-Fahrer haben Beamte der Polizei am Montag, 01. April 2024, gegen 11:00 Uhr, in Delmenhorst kontrolliert. Der 28-jährige Mann aus Ganderkesee befuhr mit einem Kleinwagen die Brauenkamper Straße in Richtung Delmestraße. Als die Polizei den Mann kontrollieren wollte, fuhr er in Höhe vom Moorweg auf einen Parkplatz und ...

mehr