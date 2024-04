Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall im Stadtgebiet

Delmenhorst (ots)

Mit nicht angepasster Geschwindigkeit hat am Ostermontag, 01. April 2024, gegen 19:15 Uhr, ein junger Mann einen Verkehrsunfall in Delmenhorst verursacht.

Der 19-jährige Delmenhorster befuhr mit einem BMW die Thüringer Straße in Richtung Stedinger Straße. Beim Linksabbiegen in Richtung Friedrich-Ebert-Allee verlor er die Kontrolle über den Pkw. Der BMW prallte gegen einen weiteren BMW, der von einem 34-jährigen Delmenhorster gefahren wurde. Dieser war auf der Stedinger Straße in Richtung Nordstraße unterwegs, wollte nach rechts in die Thüringer Straße abbiegen und musste vor der roten Ampel warten.

Nach dem Zusammenstoß zeigten die Fronten beider Fahrzeuge in Richtung Nordstraße. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 7.000 Euro. Beide Männer blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell