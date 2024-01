Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Drogen und fremder Autoschlüssel - Bundespolizei stellt Briefe sicher

Dortmund - Finnentrop (ots)

Dienstagmittag (9. Januar) überprüften Bundespolizisten am Hauptbahnhof Dortmund einen Mann. Dieser führte Drogen, aber auch Schriftstücke, welche nicht an ihn adressiert waren, mit sich.

Gegen 12:45 Uhr stellten Bundespolizisten an einer Fast-Food-Kette im Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann. Dieser verhielt sich während der Kontrolle aggressiv. Bei einer Durchsuchung stellten die Beamten drei Verschlusstütchen Marihuana fest. Zudem fanden diese einen Autoschlüssel bei dem türkischen Staatsbürger auf. Da sich der Mann in Widersprüche verstrickte, bestand der Verdacht der Unterschlagung. Der Schlüssel wurde sichergestellt. Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte acht verschiedene Briefe sicher, die nicht an den Mann aus Finnentrop adressiert waren. Zur Herkunft dieser Schreiben machte der Tatverdächtige keine Angaben.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, sowie wegen der Verletzung des Briefgeheimnisses ein.

