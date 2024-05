Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Unfall in der Bieberer Straße: Identität der verstorbenen Fußgängerin geklärt; Angebliche Spendensammlung: Trickdieb bestiehlt Seniorin; Einbruch in Vereinsheim: Hoher Schaden und mehr

1. Nach Unfall in der Bieberer Straße: Identität der verstorbenen Fußgängerin geklärt - Obertshausen

(lei) Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Bieberer Straße (wir berichteten) steht nunmehr die Identität der Fußgängerin fest, die sich infolge des Zusammenstoßes mit einem Sprinter tödliche Verletzungen zugezogen hatte. Die Ermittlungen der Heusenstammer Polizei ergaben, dass es sich um eine 70-Jährige aus Obertshausen handelt. Demnach führte die Gestellnummer der Brille der Verstorbenen und ein Abgleich bei einem regionalen Optiker zur Feststellung ihrer bis dato unbekannten Personalien. Die Ermittlungen zum Unfallhergang, die durch einen beauftragten Gutachter unterstützt werden, dauern derzeit weiter an.

2. Angebliche Spendensammlung: Trickdieb bestiehlt Seniorin - Dreieich

(lei) Unter dem Vorwand Spenden zu sammeln, hat ein zirka 40 Jahre alter Mann am Donnerstagvormittag auf einem Supermarktparkplatz in der Gleisstraße einer Seniorin Geld abgeluchst. Der etwa 1,70 Meter große Unbekannte mit dunklen kurzen Haaren hatte die 85-Jährige gegen 11.40 Uhr angesprochen und um eine angebliche Geldspende für eine wohltätige Einrichtung gebeten. Kurz darauf verwickelte er sie in ein Gespräch und wollte von ihr Geld gewechselt haben. Hierbei zog er ihr in listiger Manier einen Geldschein aus dem Portemonnaie. Anschließend stieg er auf dem Parkplatz in einen grauen Audi ein, indem offenbar ein Komplize auf ihn wartete, und das Fahrzeug brauste davon. Bekleidet war der Langfinger mit einem weißen T-Shirt und einer engen blauen Jeans. Der im Auto Wartende hatte ebenfalls kurze dunkle Haare und trug dunkle Kleidung. Zeugenangaben zufolge hatte das Duo zuvor bereits mehrere Passanten auf dem Parkplatz angesprochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Geschädigte oder Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Zeugen gesucht: schwarzer BMW XDrive geklaut - Dreieich/Sprendlingen (cb) Fahrzeugdiebe hatten es scheinbar auf einen weißen BMW xDrive, der in der Konrad-Adenauer-Straße (30er Hausnummern) parkte, abgesehen. Der BMW wurde am Dienstagabend, gegen 18.45 Uhr am Straßenrad durch den Fahrzeugbesitzer abgestellt und verschlossen. Auf bislang unbekannte Weise öffneten die bislang unbekannten Täter den SUV mit Elektroantrieb und fuhren anschließend davon. Der Fahrzeughalter stellte am Mittwochmorgen, gegen 7.30 Uhr, das Fehlen seines Wagens mit OF-Kennzeichen fest und konnte diesen im Nahbereich orten. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter das Fahrzeug aufgrund seiner geringen Restreichweite zurückließen. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 entgegen.

In diesem Zusammenhäng rät die Polizei:

- Lassen Sie keine Fahrzeugschlüssel unbeaufsichtigt. - Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde, oder Sie ihn verloren haben, wenden Sie sich umgehend an ihre Fachwerkstatt. Dort gibt es Möglichkeiten, den Fahrzeugschlüssel sofort zu sperren. - Verstecken Sie den Zweitschlüssel des Fahrzeuges nicht im oder am Fahrzeug!Die stellt nach der derzeit gültigen Rechtssprechung eine Grobe Fahrlässigkeit dar, die den Versicherer im Falle eines Fahrzeugdiebstahles von der Leistungspflicht befreit. - Wenn Sie Ihr Fahrzeug per Funkfernbedienung verschließen, achten Sie immer auf das optische (oder akustische) Signal ihres Fahrzeuges. Ihr Funksignal könnte durch einen Funkblocker abgefangen und blockiert werden, dann würde das Fahrzeug sich nicht verschließen, es würde aber auch kein dementsprechendes Signal angezeigt werden. - Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten! - Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab, auch bei minimaler Abwesenheit! - Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut beleuchteten und belebten Straßen ab! - Legen Sie Ihre Fahrzeugschlüssel im Haus nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab und versuchen Sie das Funksignal Ihres Fahrzeugschlüssels, vor allem beim Keyless-Komfortsystem mit geeigneten Maßnahmen, zum Beispiel durch funkdichte Schlüsseltaschen oder Boxen, zu schützen.

4. Außenwand eines Jugendzentrums besprüht: Polizei bittet um Hinweise! - Dreieich/Dreieichenhain

(jm)Unbekannte haben die Außenwand eines Jugendzentrums in der Hainer Chaussee (70er-Hausnummern) mit Graffiti besprüht. Ein Mitarbeiter hatte den Schriftzug in blauer Farbe an der Hauswand festgestellt und am Donnerstag der Polizei gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen liegt die Tatzeit zwischen Sonntag (12.Mai 2024) und Sonntag (19.Mai 2024). Der entstandene Schaden wird auf 150 Euro geschätzt. Der Staatsschutz hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Fahrerflucht auf Supermarkt-Parkplatz: Wer hat was gesehen? - Egelsbach

(lei) Wer am Mittwoch bei einem Supermarkt im Kurt-Schumacher-Ring einkaufen war, könnte womöglich Zeuge einer Verkehrsunfallflucht geworden sein. In dem Fall bittet die Polizeistation in Langen um Hinweise zu einem noch unbekannten Fahrzeug, das in der Zeit zwischen 15.30 und 16.20 Uhr einen silbernen Mercedes mit OF-Kennzeichen beschädigt hat, der auf dem dortigen Parkplatz stand. An dem C180 entstand dabei am Heck ein Schaden von gut 2.000 Euro. Wer hierzu etwas sagen kann, möge sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 bei den Beamten melden.

6. Zeugensuche nach Vorfall auf Einkaufsmarkt - Seligenstadt/Klein-Welzheim

(jm)Nach einer versuchten Körperverletzung und Beleidigung am Donnerstagabend auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Dieselstraße sucht die Polizei weitere Zeugen. Gegen 18.15 Uhr soll sich ein 20 bis 25 Jahre alter und 1,80 Meter großer sowie schlanker Mann als taubstumm ausgegeben und Spenden auf dem Parkplatz gesammelt haben. Ein 66 Jahre alter Mann ließ sich jedoch nicht täuschen und sprach den Mann an. Daraufhin lief der Unbekannte davon und warf bei seiner Flucht Steine in Richtung des Rentners. Zudem soll er den 66-Jährigen beleidigt haben. Glücklicherweise blieb der Geschädigte bei dem Vorfall unverletzt. Der Täter hatte dunkle Haare, einen Kinn- und Oberlippenbart, eine feste Zahnspange und braune Augen. Er trug eine zerrissene Jeans, ein schwarzes T-Shirt, eine hellblaue Jeansjacke, eine schwarze Kappe sowie schwarze Schuhe. Die Polizei bittet nun um Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0

7. Einbruch in Vereinsheim: Hoher Schaden - Hainburg/Hainstadt

(jm) Einbrecher, die in der Nacht zum Donnerstag in ein Vereinsheim in der Straße "Ausserhalb" eingedrungen waren, haben offensichtlich viel Aufwand betrieben. Dabei richteten sie mit etwa 3.000 Euro deutlich mehr Schaden an, als sie am Ende an Geld erbeuteten. Zwischen 21 und 8.25 Uhr hatten die Täter mehrere Türen und Fenster beschädigt, anschließend ins Gebäude einzudringen. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und nahmen schließlich das Wechselgeld sowie Wurstwaren mit. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zu den Einbrechern unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 24.05.2024

