Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen gesucht: Taxi am Sana-Klinikum angefahren und geflüchtet; Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen; Mercedes-Fahrerin leicht verletzt nach Kollision im Kreuzungsbereich und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugen gesucht: Taxi am Sana-Klinikum angefahren und geflüchtet - Offenbach

(lei) Nach einer Unfallflucht am Mittwochabend im Starkenburgring sucht die Polizei nicht nur den Fahrer eines schwarzen BMW, sondern auch weitere Zeugen. Ein 40-Jähriger Taxifahrer hatte gegen 18.40 Uhr am Wendehammer des Taxenstandes am Sana-Klinikum gehalten, als ein schwarzer BMW mit Krefelder Kennzeichen (KR) beim Rückwärtsrangieren gegen die Fahrzeugfront seiner E-Klasse gestoßen und anschließend davongefahren war. Der Fahrer des 3er hatte zwar vorher noch kurz angehalten und gesagt, dass er gleich wieder zurückkomme, daraus wurde jedoch nichts - der Flüchtige (etwa 20 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlank, lockige Haare mit kurz rasierten Seiten, dunkle Kleidung) ließ sich am Geschehensort nicht mehr blicken. An dem Taxi entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Die Unfallfluchtermittler bitten nun um weitere Hinweise auf den unbekannten Fahrer unter der Rufnummer 06183 91155-0.

2. Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen - Offenbach/Bieber

(jm) Auf rund 4.000 Euro schätzen Beamte den Schaden, den ein unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag in der Willi-Bauer-Straße verursacht hat. Eine 25-Jährige hatte ihren silbernen Hyundai i30 gegen 10 Uhr in Höhe der Hausnummer 26 entgegen der Fahrtrichtung abgestellt. Als sie um 14 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, bemerkte sie die Schäden am Außenspiegel und am Radkasten auf der Beifahrerseite. Aufgrund der vor Ort befindlichen Spuren, könnte es sich bei dem unfallverursachenden Wagen um ein rotes Auto gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. Mercedes-Fahrerin leicht verletzt nach Kollision im Kreuzungsbereich - Rodgau/Kreisstraße 174

(jm) Am späten Mittwochvormittag ereignete sich im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 174/Rodgau-Ring-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 64 Jahre alte Frau aus Dreieich leicht verletzt wurde und ein Schaden von rund 13.000 Euro entstand. Gegen 11.45 Uhr fuhr die 64-Jährige in ihrem schwarzen Mercedes die Kreisstraße 174 in Richtung Dietzenbach. Zur selben Zeit war eine 26-Jährige aus Offenbach in ihrem Toyota AJ1 auf der Rodgau-Ring-Straße unterwegs und wollte in Richtung Jügesheim fahren. Die geltende Lichtzeichenanlage für den Kreuzungsbereich war zum Zeitpunkt des Unfalls wohl außer Betrieb. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Toyota-Fahrerin offenbar die Vorfahrt der Mercedes-Fahrerin missachtet und es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision. Hierbei erlitt die Dreieicherin leichte Verletzungen am Bein und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

4. Autodiebe stahlen Luxusfahrzeug: Wer kann Hinweise geben? - Dreieich/Buchschlag

(jm) In der Nacht zum Donnerstag stahlen Autodiebe einen geparkten Porsche Macan S in der Straße "Hengstbachanlage". Das hochwertige schwarze Fahrzeug war auf der Straße im Bereich 10er-Hausnummern abgestellt und verschwand zwischen 22 und 6.25 Uhr. Am Auto waren OF-Kennzeichen angebracht. Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Unfall mit zwei Autos: Beifahrerin verletzt - Langen/Bundesstraße 486

(jm) Auf rund 8.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall im Bereich der Bundesstraße 486/Südliche Ringstraße entstand. Gegen 18.35 Uhr waren ein 81 Jahre alter Mann aus Offenbach in seinem grauen Toyota Prius sowie ein 23 Jahre alter Mann mit seiner schwarzen Mercedes E-Klasse in dieser Reihenfolge auf der Bundesstraße 486 unterwegs und wollten rechts in Richtung Südliche Ringstraße fahren. Nach ersten Erkenntnissen übersah der E-Klasse-Fahrer wohl den an der rotzeigenden Lichtzeichenanlage stehenden Toyota und es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die 76-jährige Prius-Beifahrerin leichte Verletzungen zuzog. Sie kam daher in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der graue Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Offenbach, 23.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

