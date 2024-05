Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Häuser in der Burgstraße Ziel von Kriminellen; Einbruch in Elektrobetrieb: Werkzeuge und Kupfer geklaut; Betrunkener Autofahrer kracht gegen Straßenlaterne und mehr

Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zwei Häuser in der Burgstraße Ziel von Kriminellen - Gelnhausen

(lei) Einmal hatten sie Erfolg, einmal nicht: Unbekannte waren am Dienstagabend in der Burgstraße offensichtlich auf Diebestour, wobei sie es auf zwei Einfamilienhäuser abgesehen hatten. Den Feststellungen der Polizei zufolge hatten die Langfinger zunächst ein Anwesen mit 30er-Hausnummer angegangen, indem sie dort eine rückwärtige Terrassentür öffneten und in das Haus eindrangen. Dort entwendeten sie Bargeld aus einer Geldkassette und schlichen sich davon, ehe sie in der Nachbarschaft wohl erneut zuschlagen wollten: In einem Haus mit 20-Nummer warfen sie gegen 19.50 Uhr mithilfe eines Hammers den Glaseinsatz einer Tür ein (Schaden rund 200 Euro). Dies bemerkten jedoch die anwesenden Bewohner und verständigten umgehend die Beamten. Bei deren Eintreffen waren die ungebetenen Gäste jedoch bereits verschwunden. Die Polizei prüft nun einen Tatzusammenhang und bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

2. Einbruch in Elektrobetrieb: Werkzeuge und Kupfer geklaut - Linsengericht

(lei) Werkzeuge, Kabel, Kupferschienen: Das war die Beute, die Diebe jüngst aus einem Elektrobetrieb in der Odenwaldstraße erlangt haben. In der Zeit zwischen Samstag (18. Mai) und Dienstagmorgen hatten die Unbekannten zwei Fenster des Gewerbeobjekts aufgehebelt und waren hierüber ins Gebäudeinnere gelangt. Dort schafften sie die Materialien und die Gerätschaften, deren Wert auf einen fünfstelligen Betrag beziffert wird, nach draußen. Die Kriminalpolizei hält einen anschließenden Abtransport mit einem fahrbaren Untersatz für wahrscheinlich und sucht nun Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge geben können (06051 827-0).

3. Betrunkener Autofahrer kracht gegen Straßenlaterne - Brachttal

(lei) Eine zufällig vorbeikommende Rettungswagenbesatzung hat am späten Dienstagabend einen 47-Jährigen medizinisch erstversorgt, nachdem dieser kurz zuvor einen Autounfall in Schlierbach hatte. Der Birsteiner, so die bisherigen Informationen, war gegen 23.40 Uhr in der Brachtstraße unterwegs, als er mit seinem Nissan in Höhe der Straße "In der Aue" eine Verkehrsinsel überfuhr, ins Schleudern geriet und letztlich mit einer Straßenlaterne kollidierte, wodurch ein geschätzter Gesamtschaden von rund 24.000 Euro entstand. Der Kleinbus verlor dabei Betriebsmittel, die durch die Feuerwehr aufgenommen wurden. Bei dem 47-Jährigen, der sich leichte Verletzungen zugezogen hatte und später noch ins Krankenhaus musste, stellte die ebenfalls zur Unfallstelle hinzugerufene Polizei zudem fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,89 Promille an, was eine Blutentnahme bei ihm zur Folge hatte. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Offenbach 22.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell