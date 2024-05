Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Einbruch in Stadtbibliothek: Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest; Wer hat die Garage beschmiert?; Auto fährt verbotswidrig in Einbahnstraße und erfasst Schüler auf Fahrrad und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Nach Einbruch in Stadtbibliothek: Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest - Offenbach

(fg) Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeibeamte am Dienstagabend nach einem Einbruch in die Stadtbibliothek in der Herrnstraße einen 17 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Dieser soll zuvor mit mindestens vier weiteren Personen im Alter von 16 bis 20 Jahren die Räumlichkeiten der Bibliothek betreten und unter anderem ein Buch, einen Computer sowie zwei PC-Bildschirme entwendet haben. Eine Holztür wurde durch die allesamt maskierten Unbekannten aufgehebelt, um in das Innere zu gelangen. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Zwei der Tatverdächtigen trugen weiße Sportschuhe. Der Einbruch ereignete sich gegen 22.50 Uhr. Hinweise bitte an die Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

2. Unfallflucht: Wer sah den Parkrempler? - Mühlheim am Main

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am späten Dienstagvormittag auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Bahnhofstraße sucht die Polizei den Verursacher des auf rund 800 Euro geschätzten Schadens an einem silbernen VW Polo. In der Zeit zwischen 11.30 und 12 Uhr beschädigte ein bis dato Unbekannter den geparkten Wagen mit HR-Kennzeichen vermutlich beim Ein- oder Ausparken und fuhr anschließend davon. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Mühlheim unter der Telefonnummer 06108 6000-0.

3. Wer hat die Garage beschmiert? - Mühlheim

(cb) Die Beamten der Staatsschutzabteilung suchen Zeugen, welche Angaben zu Farbschmierereien an der Mauer einer Garage in der Carl-Zeiss-Straße (einstellige Hausnummern) machen können. Bislang unbekannte Täter haben zwischen Sonntagnachmittag und Montagmittag die Garagenwand einer Schule mit einem politischen Schriftzug und einem Symbol besprüht. Den dadurch entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 200 Euro. Zeugen wenden sich bitte an die Kripohotline 069 8098-1234.

4. Diebe stahlen Werkzeug von Baustelle - Neu-Isenburg

(jm) Baustellendiebe stahlen am Pflingstwochenende in der Schleussnerstraße (einstellige Hausnummern) Werkzeug im Wert von über 10.000 Euro. Zwischen Samstag, 15 Uhr und Dienstag, 6 Uhr, gelangten die Täter zunächst auf das umfriedete Baustellengelände. Dort brachen die Eindringlinge einen Container auf und verschwanden anschließend mit ihrer Beute. Der entstandene Sachschaden schätzt die Polizei auf 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06102 2902-0.

5. Müllcontainerbrand: Zeugen gesucht - Langen

(jm) Ein Müllcontainer brannte am frühen Mittwochmorgen in der Carl-Schurz-Straße (10er-Hausnummern). Unbekannte hatten, gegen 2.30 Uhr, auf unbekannte Art und Weise den Conatiner in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf eine weitere danebenstehende Tonne über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06103 9030-0.

6. Paket aus Briefkasten entwendet: Personenbeschreibung liegt vor - Rodgau/Nieder-Roden

(fg) Eine Unbekannte hat am frühen Sonntagmorgen ein Paket aus einem Briefkasten im Breitwiesenring (50er-Hausnummern) entwendet. Die Frau mit rotbraunen Haaren entnahm das Paket gegen 1.30 Uhr aus dem Schlitz des Briefkastens. In ihren Haaren trug sie ein rotes Haarband. Sie war mit einer weinroten Winterjacke, einer schwarzen Hose und weißen Turnschuhen bekleidet. Zeugen, die die Frau beim Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise auf diese geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm.

7. Auto fährt verbotswidrig in Einbahnstraße und erfasst Schüler auf Fahrrad - Dreieich/Sprendlingen

(cb) Ein 13-jähriger Teenager war am Samstagmorgen auf seinem Fahrrad in der Bangertgasse in Richtung Theodor-Heuss-Straße unterwegs, als er gegen 7.30 Uhr mit einem entgegenkommenden schwarzen BMW kollidierte. Der Schüler fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg, als ihm ein schwarzer BMW in der Einbahnstraße verbotswidrig entgegenkam. Offensichtlich wollte der Autofahrer in die Hauptstraße einbiegen. Im Kreuzungsbereich Bangertstraße/Hauptstraße missachtete dieser den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß und der Junge stürzte. Der BMW-Fahrer flüchtete anschließend vom Unfallort in unbekannte Richtung. Der 13-jährige Schüler aus Neu-Isenburg zog sich bei dem Sturz Prellungen an Knie und Schulter zu. Die ermittelnden Beamten der Unfallfluchtgruppe suchen nun Zeugen des Vorfalls und bitten diese, sich unter der Telefonnummer 06183 91155-0 zu melden.

8. Zeugen gesucht: Wer beschädigte das Garagentor? - Dietzenbach

(lei) Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag ein Garagentor eines Wohnhauses in der Neckarstraße beschädigt. In der Zeit zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 7.20 Uhr, verunreinigten die hierfür Verantwortlichen das Tor mit einer weißen Substanz, bei der es sich vermutlich um Farbe handelt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 an die Polizeistation Dietzenbach zu wenden.

Offenbach 22.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell