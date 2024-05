Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nachmeldung zum Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Montag, 20.05.2024

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Radfahrer tödlich verletzt - Bundesstraße 486

Am Montagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 486, zwischen Eppertshausen und Urberach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem Radfahrer. Der 82-jährige Radfahrer aus Urberach übersah offenbar beim Überqueren der Bundesstraße den aus Richtung Eppertshausen kommenden 23-jährigen Motorradfahrer. Der 82-Jährige wurde hierbei so schwer verletzt, dass er kurz darauf in einem Offenbacher Krankenhaus verstarb. Der 23-Jährige erlitt Verletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten.

Offenbach am Main, 20.05.2024, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

