BPOL-HST: Gleich zwei Haftbefehle im Gepäck

Bergen auf Rügen (ots) - Am Samstagabend (30.03.2024) stellten Bundespolizisten Waffen, Falschgeld und Drogen in Bergen auf Rügen sicher. Kurz nach 20 Uhr überprüften die Beamten einen 35-jährigen Deutschen auf dem Bahnhof, welcher sich offensichtlich in einem berauschenden Zustand befand. Der Mann hatte keine Identitätsdokumente bei sich, dafür aber eine zugriffsbereite und geladene Schreckschusspistole. Bei der ...

