Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Waffen, Falschgeld und Drogen sichergestellt

Bergen auf Rügen (ots)

Am Samstagabend (30.03.2024) stellten Bundespolizisten Waffen, Falschgeld und Drogen in Bergen auf Rügen sicher.

Kurz nach 20 Uhr überprüften die Beamten einen 35-jährigen Deutschen auf dem Bahnhof, welcher sich offensichtlich in einem berauschenden Zustand befand. Der Mann hatte keine Identitätsdokumente bei sich, dafür aber eine zugriffsbereite und geladene Schreckschusspistole. Bei der Kontrolle wurden zudem ein zugriffsbereites Einhandmesser und Falschgeld in einer Gesamtsumme von 7.490 Euro, in groß gestückelten Scheinen, aufgefunden. Ferner stellten die Beamten eine geringe Menge unterschiedlicher Betäubungsmittel fest.

Bei den Geldscheinen handelte es sich um Farbkopien, bei denen Scheine eines Wertes dieselbe Seriennummer hatten. Auf Nachfrage gab der Mann an, mit dem Falschgeld Frauen beeindrucken zu wollen.

Die aufgefundenen Gegenstände wurden vor Ort beschlagnahmt und werden an die Kriminalpolizei übergeben. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durfte der Mann seinen Weg fortsetzen. Er wird sich jedoch im Nachgang wegen seiner Verstöße verantworten müssen.

