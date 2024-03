Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Warnhinweis der Bundespolizei

Neustrelitz, Waren (Müritz) (ots)

Gestern Abend (27.03.2024) überfuhr ein Regionalexpress im Bahnhof Kratzeburg, auf der Bahnstrecke Neustrelitz - Rostock, mehrere Schottersteine. Zur Tatzeit wurden Jugendliche mit ihren Fahrrädern in Bahnhofsnähe vom Zugpersonal gesehen. Am Tatort wurde ein Steinmehlabrieb von 3,8 Metern festgestellt. Zum Glück ist kein Schaden entstanden und es kam "nur" zu einer Zugverspätung von sieben Minuten. Es hätte aber auch anders enden können!

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Stralsund unter der Telefonnummer 03831 28432 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang:

Solche Handlungen sind keine Kavaliersdelikte! Aufgelegte Gegenstände, auch Schottersteine, können zum Entgleisen von Zügen und somit zu schwerwiegenden Unfällen führen. Darüber hinaus werden die Steine oder Steinsplitter beim Überfahren wie Geschosse in alle Richtungen geschleudert, wodurch lebensbedrohliche Verletzungen herbeigeführt werden können. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizeiinspektion Stralsund ausdrücklich darauf hin, dass der Aufenthalt im oder am Gleisbereich lebensgefährlich sein kann. Eltern werden gebeten, ihre Kinder über diese Gefahren besonders aufzuklären und zu sensibilisieren. Bahnanlagen sind keine Spielplätze!

