Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Bundespolizei bittet um Mithilfe

Neubrandenburg (ots)

Am Freitagabend (15.03.2024) in der Zeit von 19:43 Uhr bis 21:30 Uhr sollen im Zug RE 3518 von Berlin nach Neubrandenburg mehrere Reisende belästigt worden sein. Vermutlich wurde auch in diesem Zusammenhang ein 80-jähriger Deutscher im Reisezug bestohlen. Als Tatverdächtiger für den Diebstahl konnte ein 28-jähriger algerischer Staatsangehöriger durch Bundespolizisten namhaft gemacht werden. Bei dem Mann konnte das Diebesgut auf dem Bahnhof Neubrandenburg sichergestellt werden.

Es wird vermutet, dass das belästigende Verhalten des Mannes auf weitere Diebstahlshandlungen abzielte. Durch die Weiterfahrt des Reisezuges konnten jedoch keine Personen festgestellt werden, welche durch den Mann belästigt oder sogar auch bestohlen worden sind.

In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei um Ihre Mithilfe. Wer im oben genannten Tatzeitraum ebenfalls belästigt worden ist, wird gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Stralsund unter der Telefonnummer 03831 28432 - 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell