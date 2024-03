Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: 1,1 Kilogramm Marihuana im Reisezug aufgefunden

Stralsund (ots)

Gestern Vormittag (11.03.2024) stellten Bundespolizisten auf dem Stralsunder Hauptbahnhof 1,1 Kilogramm Cannabisblüten sicher.

Kurz zuvor machte ein Kundenbetreuer der Deutschen Bahn im Reisezug einen außergewöhnlichen Fund, ohne es zu ahnen. Eine offensichtlich vergessene Reisetasche entpuppte sich als Behältnis zum Drogentransport.

Die besagte Tasche befand sich im Reisezug aus Richtung Pasewalk kommend und fiel dem Kundenbetreuer an der Endhaltestelle in Stralsund ins Auge. Beim Öffnen der Fundsache kamen zwei Pakete zum Vorschein. Die hinzugerufenen Beamten der Bundespolizei klassifizierten die aufgefundenen Pakete als Cannabisblüten. Das Gesamtgewicht von 1,1 Kilogramm wurde in der Bundespolizeiinspektion Stralsund bestimmt.

Aus ermittlungstaktischen Gründen können keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden. Der Vorgang sowie die Drogen wurden an das zuständige Kriminalkommissariat in Stralsund übergeben.

