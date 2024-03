BPOL-HST: Frau zwang ICE zum vorzeitigen Halten

Neubrandenburg (ots) - Am Freitagabend (15.03.2024) in der Zeit von 19:43 Uhr bis 21:30 Uhr sollen im Zug RE 3518 von Berlin nach Neubrandenburg mehrere Reisende belästigt worden sein. Vermutlich wurde auch in diesem Zusammenhang ein 80-jähriger Deutscher im Reisezug bestohlen. Als Tatverdächtiger für den Diebstahl konnte ein 28-jähriger algerischer Staatsangehöriger durch Bundespolizisten namhaft gemacht werden. ...

