POL-EU: Pkw landet in Graben

Euskirchen (ots) - Am Donnerstag (22. Februar) kam es um 5.45 Uhr zu einem Brand an einem Baumarkt am Eifelring in Euskirchen. Ein 39-jähriger Mann bemerkte einen Feuerschein und nahm Rauchgeruch wahr. Im Anschluss verständigte er die Feuerwehr. Diese verschaffte sich Zugang zum umzäunten Gelände und löschte das Feuer. Die Absaugmaschine einer Holzschneidemaschine war in Brand geraten. Es entstand ein Sachschaden an der Absaugmaschine und im Innenraum des Baumarktes kam ...

mehr