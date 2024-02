POL-EU: Brand an Baumarkt

Weilerswist-Großvernich (ots) - Im Zeitraum von Mittwoch (21. Februar), 15.30 Uhr, bis Donnerstag (22. Februar), 7.30 Uhr, wurde in eine Arztpraxis in einem Mehrfamilienhaus in der Trierer Straße in Weilerswist-Großvernich eingebrochen. Unbekannte durchwühlten mehrere Schränke in der Praxis und entwendeten Bargeld im unteren zweistelligen Euro-Bereich. An einem verschlossenen Schrank konnten Hebelspuren festgestellt werden. Während der Sachverhaltsaufnahme wandte sich ...

