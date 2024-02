POL-EU: Versuchter Einbruch

Euskirchen-Roitzheim (ots) - Am Donnerstag (22. Februar) beobachtete ein 67-Jähriger gegen 1.55 Uhr zwei Unbekannte auf der Lilienstraße in Euskirchen-Roitzheim. Die Unbekannten versuchten mehrere Pkw durch ziehen an den Türgriffen zu öffnen. Als der 67-Jährige vor sein Haus trat, befand sich ein Unbekannter bereits auf der Beifahrerseite eines Pkw und durchsuchte diesen nach Wertgegenständen. Der Zeuge sprach die Unbekannten an, woraufhin diese fußläufig in Richtung ...

