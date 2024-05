Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 19.05.2024

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Schmuck entwendet - Dreieich, Buchschlag

In der Zeit von Samstag, 20.30 Uhr, bis Sonntag, 01.15 Uhr, kam es in der Ernst-Ludwig-Allee, im Bereich der 10er Hausnummern, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte verschafften sich über die Terrassentür Zutritt in das Wohnhaus und entwendeten daraus Schmuck.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig:

Kein Beitrag

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

Offenbach am Main, 19.05.2024, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell