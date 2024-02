Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei sucht Zeugen nach sexueller Belästigung im Zug

Freiberg (ots)

Am 16. Januar 2024 um 18:50 Uhr stieg die 23- jährige Deutsche am Hauptbahnhof in Dresden in die MRB 74072 in Richtung Chemnitz ein. Bereits kurz nach der Abfahrt bemerkte sie eine ausländische Person welche sich lautstark und auffällig benahm. Im Laufe der Zugfahrt kam es zum Gespräch zwischen der Geschädigten und der ausländischen Person, er nahm der Frau die Mütze vom Kopf und roch daran, außerdem strich er mehrfach durch ihr Haar und roch ebenfalls daran. Die junge Frau fühlte sich belästigt und forderte den Mann auf, seine Handlungen zu unterlassen. Als der Beschuldigte dies nicht tat, schritten zwei mittreisende junge Männer ein, danach hatte er seine Handlungen unterlassen. Die jungen Männer haben den Zug um 19:50 Uhr in Freiberg zusammen mit dem Beschuldigten verlassen. Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz sucht nun nach Zeugen die Angaben zu den beiden jungen Männern machen können sowie die beiden jungen Männer selbst, die am 16. Januar 2024 um 19:50 Uhr zusammen mit dem Beschuldigten den Zug in Freiberg verlassen haben. Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz nimmt unter 0371/4615 105 Hinweise von Zeugen entgegen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können.

