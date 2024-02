BPOLI C: Nach Bürgerhinweis sechs unerlaubt eingereiste Personen festgestellt

Reitzenhain (ots) - 55-Jähriger kann offene Geldstrafe von insgesamt knapp 7.655 Euro nicht aufbringen - JVA. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollieren heute gegen 10:35 Uhr am Grenzübergang in Reitzenhain einen 55jährigen Deutschen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten sie eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Bielefeld fest. Wegen Gemeinschaftlichen Diebstahl in Tateinheit mit unbefugten Gebrauchs eines Kfz in sieben Fällen war ...

