Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ukrainer schleust vier Syrer über die Görlitzer Stadtbrücke

Görlitz (ots)

Bundesbereitschaftspolizisten stoppten am zeitigen Mittwochnachmittag an der Görlitzer Stadtbrücke einen mit fünf Personen besetzten polnischen VW Passat. Den Fahrer, einen Ukrainer (28), nahmen sie sogleich fest. Dem 28-Jährigen wird vorgeworfen, die vier Passagiere nach Deutschland eingeschleust zu haben. Bei den Passagieren handelte es sich um Syrer (17, 18, 21, 23). Während die eingeschleusten Syrer an eine Erstaufnahmeeinrichtung übergeben wurden, hat der Schleuser nun wieder polnisches Territorium unter seinen Füßen. Die Bundespolizei hatte ihn zurückgeschoben und dabei ein vierjähriges Einreiseverbot für die Bundesrepublik Deutschland gegen ihn angeordnet.

