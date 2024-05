Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Radfahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Seligenstadt (ots)

(lei) Auf der Frankfurter Straße ist am Freitagnachmittag eine Radfahrerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Nach bisherigen polizeilichen Informationen war ein 47-jähriger BMW-Fahrer gegen 13.15 Uhr aus Richtung Froschhausen kommend in Richtung Innenstadt unterwegs, als er in einer Rechtskurve, kurz vor dem Kortenbacher Weg, vermutlich aufgrund kurzzeitiger Ablenkung nach links von der Fahrbahn abkam, über einen Grünstreifen fuhr und auf dem parallel zur Straße verlaufenden Radweg die Frau erfasste, die dort mit ihrem Rad unterwegs war.

Die 48-Jährige wurde durch den Zusammenstoß in ein Gebüsch geschleudert und kam mit schweren Verletzungen am Bein in ein Krankenhaus. Das Auto erfasste noch eine Holz-Werbetafel und kam letztlich ebenfalls in dem Gebüsch zum Stehen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro, so die ersten Schätzungen.

Offenbach 17.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell