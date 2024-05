POL-OF: Blitzermeldung

Stadt und Kreis Offenbach (ots) - 1. Unfallflucht: Silberner Audi beschädigt - Offenbach (lei) Sachschaden von rund 2.500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag an einem silberner Audi in der Ketteleerstraße 19. In der Zeit zwischen 8.30 und 17.30 Uhr stieß der oder die ...

mehr