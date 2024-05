Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Festnahmen nach vollendeten und versuchten Diebstählen aus Mini-SB-Supermarkt; Körperliche Auseinandersetzung unter jungen Männern; Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Unfallflucht: Silberner Audi beschädigt - Offenbach

(lei) Sachschaden von rund 2.500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag an einem silberner Audi in der Ketteleerstraße 19. In der Zeit zwischen 8.30 und 17.30 Uhr stieß der oder die Unbekannte offenbar beim Ein-oder Ausparken gegen den A1, der nun am Stoßfänger sowie am Kotflügel hinten links verschrammt ist. Zeugen sind nun gesucht, die gebeten werden, sich beim Polizeirevier Offenbach zu melden (069 8098-5100).

2. Festnahmen nach vollendeten und versuchten Diebstählen aus Mini-SB-Supermarkt - Mühlheim am Main

(lei) Sie kamen jeweils nachts, um Lebensmittel aus einem Mini-SB-Supermarkt in der Ulmenstraße zu stehlen: Dieser Vorwurf wird nun vier Männern gemacht, die jüngst bei zwei Taten auf frischer Tat dort erwischt worden sind.

Im ersten Fall am Mittwochmorgen sollen zwei Männer im Alter von 30 und 33 Jahren um kurz nach 3 Uhr die Tür des kleinen personallosen Einkaufsladens gewaltsam geöffnet haben und aus diesem Waren im Wert von 1.500 Euro gestohlen haben. Mit mehreren vollen Tüten sowie einem Trolli flüchteten sie anschließend in Richtung des dortigen Bahnhofes, wo sie nach einem Hinweis durch einen Zeugen festgenommen werden konnten. Die beiden polizeibekannten Männer wurden am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Offenbach vorgeführt, der gegen beide die Untersuchungshaft anordnete.

Am frühen Freitagmorgen, gleicher Markt, erneut zwei Männer in Aktion: Ein 22- und ein 28-Jähriger sollen sich ebenfalls an der Zugangstür zu schaffen gemacht haben. Sie landeten jedoch nicht im Ladeninneren, sondern in den Armen eines Sicherheitsdienstes, der die beiden Verdächtigen schließlich an die verständigte Polizei übergab. Sie wurden vorläufig festgenommen und auf die Polizeiwache verbracht. Über ihren Verbleib wird aktuell noch entschieden.

3. Zeugensuche nach Unfallflucht in Wilhelm-Busch-Straße - Mühlheim am Main

(cb) Falls Sie Anwohner der Wilhelm-Busch-Straße sind, könnten Sie zwischen Mittwochabend, 18.30 und Donnerstagabend, 19.15 Uhr eine Unfallflucht beobachtet haben. Eine Fahrzeughalterin parkte ihren schwarzen Audi am Mittwoch, gegen 18.30 Uhr in einer Längsparklücke entlang der Straße. Bei ihrer Rückkehr zum PKW, am Donnerstagabend, gegen 19.15 Uhr, musste sie Beschädigungen an der hinteren Fahrzeugtür auf der Fahrerseite feststellen. Ersten Ermittlungen nach, touchierte der bislang unbekannte Fahrzeugführer den schwarzen Audi beim Ein-oder Ausparken aus den gegenüberliegenden Parklücken und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Sachschaden am Audi wird mit etwa 3.000 Euro beziffert. Die Polizei in Mühlheim nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 6000-0 entgegen.

4. Geparkten Polo angedotzt: Wer war der Fahrer des grauen Punto? - Mühlheim am Main

(lei) Das Auto noch vor Ort, dessen Fahrer oder Fahrerin jedoch verschwunden: Nach einer Unfallflucht in der Hindemithstraße 13 am Donnerstag versucht die Polizei nun zu klären, wer sich hier unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte, nachdem er oder sie einen grauen Polo mit OF-Kennzeichen lädiert hatte. Dabei stieß der verursachende Wagen - ein grauer Punto, ebenfalls mit Offenbacher Zulassung - gegen 15.30 Uhr vermutlich bei einem Parkvorgang gegen den VW. Zeugen des Vorfalls, die die verantwortliche Person beschreiben können, sind aufgerufen, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 bei der Polizeistation Mühlheim zu melden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 1.000 Euro beziffert.

5. Zeugensuche nach körperlicher Auseinandersetzung unter jungen Männern - Dietzenbach

(lei) Wegen einer handfesten Auseinandersetzung wurden Polizei und Rettungsdienst am frühen Donnerstagabend in die Rodgaustraße gerufen. Zeugenangaben zufolge waren dort gegen 18.30 Uhr mehrere junge Männer aneinandergeraten, wobei neben Fäusten auch Glasflaschen und Steine als Wurfgeschosse zum Einsatz gekommen sein sollen. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte bei Eintreffen einige der Beteiligten antreffen, die teilweise blutige Kopfverletzungen aufwiesen und mitunter in einem Rettungswagen behandelt werden mussten. Die Polizei hat in dem Zusammenhang fünf Männer im Alter von 23 bis 28 Jahren als Geschädigte registriert. Gegen weitere fünf Männer im Alter von 18 bis 23 Jahren wird nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Konfrontation wohl ein verbaler Streit vorausgegangen. Die genaueren Geschehensabläufe und Tathandlungen sind nun Teil der andauernden Ermittlungen. Hierzu bittet die Polizei in Dietzenbach um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06074 837-0.

Offenbach 17.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell