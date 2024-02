Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Buntekuh

Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht nach Zeugen

Lübeck (ots)

Von Donnerstag (15.02.) auf Freitag (16.02.) wurde auf dem Parkplatz eines Discounters in der Korvettenstraße im Stadtteil Buntekuh ein geparktes Auto beschädigt. Der Verursacher verließ, ohne einen Hinweis zu hinterlassen, unerlaubt den Unfallort; daher sucht die Polizei nun nach Zeugen der Tat.

Am Donnerstag, gegen 18:00 Uhr, wurde ein schwarzer BMW auf dem Parkplatz eines Discounters in der Korvettenstraße abgestellt. Als der Fahrzeugbesitzer am Freitag, gegen 14:45 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Heckstoßstange auf der Fahrerseite beschädigt war. Die Stoßstange war deformiert und wies Lackschäden auf. Einen Unfallverursacher oder eine Nachricht konnte der Besitzer nicht feststellen.

Die Polizeistation Buntekuh sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher und/oder den Unfallhergang geben können. Hinweise werden dankend unter der Rufnummer: 0451-131 7200 oder per E-Mail unter: Buntekuh.PSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Foto: durch die Polizei gefertigt und freigegeben

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck