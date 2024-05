Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blaue und tränende Augen: Streit zwischen zwei Männern eskalierte; Trio nach Baustellendiebstahl vorläufig festgenommen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Blaue und tränende Augen: Streit zwischen zwei Männern eskalierte - Hanau

(lei) Zwei Männer haben sich am Mittwochnachmittag in der Mühlstraße so heftig in die Haare bekommen, dass sie letztlich medizinisch behandelt werden mussten - einer der beiden sogar im Krankenhaus. Warum ist noch unklar und soll nun durch die Polizei im Zuge von strafrechtlichen Ermittlungen geklärt werden. Kurz nach 15 Uhr waren die beiden Hanauer, ein 24-Jähriger und ein 69-Jähriger, auf der Straße aus noch unbekanntem Grund zunächst in einen verbalen Streit geraten. Offenbar gab dann ein Wort das andere, woraufhin der Ältere dem Jüngeren mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben soll. Dieser soll sich wiederum gewehrt und seinem älteren Kontrahenten einen Schlag ins Gesicht verpasst haben, woraus ein blau angeschwollenes Auge resultierte. Während dem 24-Jährigen vor Ort durch Sanitäter die Augen ausgespült wurden, musste der 69-Jährige in die Klinik. Nun kommt auf beide eine Anzeige zu. Zeugen melden sich bei der Polizeistation Hanau 1 (06181 100-120).

2. Trio nach Baustellendiebstahl vorläufig festgenommen - Erlensee/Rückingen

(fg) Die Polizei nahm am Mittwochmorgen drei mutmaßliche Baustellendiebe in der Leipziger Straße vorläufig fest. Gegen 8 Uhr meldete sich ein Zeuge und gab an, dass er das Trio zufällig bei der Tatausführung gestört habe.

Zuvor sollen die drei Männer den Rohbau betreten und im Kellerraum der dortigen Wohnung mehrere Kupfer-, Guss- und Edelstahlrohe der Heizungsanlage abmontiert haben. Im weiteren Verlauf habe das Trio ihre Beute in den im Hinterhof geparkten weißen Transporter geladen. Zudem sollen die Tatverdächtigen im Hinterhof liegenden Schrott (Bleche, einen alten Backofen und zwei Waschmaschinen) in den Transporter geladen haben. Beim Eintreffen des Geschädigten waren die mutmaßlichen Baustellendiebe gerade im Obergeschoss zugange. Er hielt die drei Männer bis zum Eintreffen der Streife fest und rief zwei weitere Mitarbeiter hinzu. Die Tatverdächtigen mussten mit zur Wache, wo sie unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und prüft, ob das Trio für weitere Diebstähle in Betracht kommt.

Offenbach 16.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell