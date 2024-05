Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mutter und Kind mit stinkiger Flüssigkeit besprüht und beleidigt; Erneuter Fahndungserfolg: Vorläufige Festnahme eines 15-Jährigen nach Baustellendiebstahl; Streit in Supermarkt eskaliert und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Mutter und Kind mit stinkiger Flüssigkeit besprüht und beleidigt - Hanau

(cb) Eine 29-jährige Hanauerin war am Donnerstag gemeinsam mit ihrem sechs Jahre alten Kind auf dem Kurt-Schuhmacher-Platz unterwegs. Ein grauer Volvo, besetzt mit zwei Hanauerinnen, soll langsam an den beiden vorbeigefahren sein. Ersten Erkenntnissen nach, soll die 33-jährige Beifahrerin aus dem geöffneten Fahrzeugfenster eine stinkende Flüssigkeit auf Mutter und Kind gesprüht und die junge Frau beleidigt haben. Die 50 Jahre alte Fahrerin soll das Auto gewendet haben und abermals an den beiden Fußgängern vorbeigefahren sein. Beim Passieren der Fußgänger soll die Beifahrerin wiederholt mit der Flüssigkeit gesprüht haben. Anschließend hielt der Volvo am Fahrbahnrand. Die Fahrerin soll ausgestiegen, auf die 29 Jahre alte Hanauerin zugegangen sein und sie unvermittelt zweimal ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend flüchteten die Fahrerin und die Beifahrerin im Fahrzeug in unbekannte Richtung. Während des Angriffs ging die Mutter, die die beiden Frauen wohl kennt, zu Boden und zog sich Verletzungen im Kopfbereich zu; sie wurde zur ärztlichen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sechsjährige blieb offenbar unverletzt. Um was es sich bei der Flüssigkeit handelte, ist noch unklar. Die Polizei in Hanau hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

2. Wer sah die Baustellendiebe? - Hanau/Großauheim

(cb) Auf das Gelände einer Baustelle in der Josef-Bautz-Straße (20er-Hausnummern) drangen Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, ein und klauten aus zwei Baustellencontainern Kabeltrommeln. Da die Beute ein größeres Gewicht hatte, geht die Kriminalpolizei davon aus, dass mehrere Täter zugange waren und ein bereitgestelltes Fahrzeug zum Abtransport diente. Um auf das Gelände zu gelangen, durchtrennten die bislang unbekannten Täter zunächst einen Zaun, ehe sie mit ihrer Beute davonfuhren. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Erneuter Fahndungserfolg: Vorläufige Festnahme eines 15-jährigen Verdächtigen nach Baustellendiebstahl - Rodenbach

(lei) Dank eines aufmerksamen Anwohners haben Polizisten am frühen Freitagmorgen im Neubaugebiet an der Adolf-Reichwein-Straße einen mutmaßlichen Baustellendieb festnehmen können. Gegen den erst 15 Jahre alten Verdächtigen wird nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls sowie des Hausfriedensbruchs ermittelt. Der Zeuge hatte den Beamten um kurz vor 3 Uhr über Notruf einen orangefarbenen VW Transporter gemeldet, der augenscheinlich die dortigen Baustellen abgrase. Die Ordnungshüter eilten mit mehreren Streifen nach dort und konnten kurz darauf den Jugendlichen auf der Flucht schnappen, nachdem er zusammen mit zwei Komplizen über einen Bauzaun geflüchtet war. Den beiden Mittätern gelang trotz intensiver Fahndung letztlich jedoch die Flucht zu Fuß. Zu einem der beiden Flüchtigen liegen den Beamten jedoch bereits namentliche Hinweise vor. Auf der Ladefläche des zurückgelassenen Transporters stellten die Uniformierten bei der Nachschau etliche Kabel sowie diverses Werkzeug fest - vermutlich gestohlen. Ob sie von den dortigen Baustellen oder anderswo her stammen und welchen Wert sie haben, muss nun noch ermittelt werden. Definitiv entwendet war zudem das Fahrzeug selbst und auch die an ihm angebrachten Kennzeichen. Folglich wurde der Wagen samt Beladung sichergestellt und der 15-Jährige musste für weitere polizeiliche Maßnahmen vorübergehend mit auf die Wache, ehe er seinen Eltern überstellt wurde. Es ist der zweite Fahndungserfolg binnen 24 Stunden in der Gegend: Erst am Vortag waren den Beamten in Erlensee-Rückingen drei andere mutmaßliche Baustellendiebe ins Netz gegangen (wir berichteten). Weitere Zeugen der Tat von heute Nacht, die in dem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Hotline 06181 100-123.

4. Streit in Supermarkt eskaliert - Erlensee/Langendiebach

(cb) Offenbar aufgrund eines falsch aufgestellten Warentrenners stritten sich zwei Männer am Donnerstagabend, gegen 21.45 Uhr, vor einem Lebensmittelmarkt in der Ravolshäuser Straße. Einer der beiden Männer wollte anschließend mit seinem Fahrrad nach Hause fahren, als sein Kontrahent aus dem Fahrzeug stieg und auf den Radfahrer zuging. Unvermittelt attackierte der etwa 1,70 Meter große Mann mit muskulöser Statur den 35 Jahre alten Hanauer mit Reizgas und schlug diesen zudem mehrfach ins Gesicht. Passanten konnten die beiden Männer trennen, woraufhin der bislang unbekannte Mann mit feinem, kurzem blonden Haar und Brille in sein Auto stieg und in unbekannte Richtung davonfuhr. Der Unbekannte war mit einem beigen Kapuzenpullover bekleidet. Die Polizei in Hanau bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 9010-0 zu melden.

Offenbach 17.05.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell