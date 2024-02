POL-HOM: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau aus Homburg Reiskirchen

Homburg (ots) - Seit dem 22.02.2024, 07:00 Uhr wird die 81-jährige Anita T. aus Homburg-Reiskirchen vermisst. Frau T. verließ am heutigen Morgen gegen 07:00 Uhr ihre Wohnung in der Jägersburger Straße in Homburg-Reiskirchen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Frau T. ist an Alzheimer erkrankt. Ihr Gang ist unsicher und sie ist sie auf Medikamente angewiesen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Frau T. ...

mehr