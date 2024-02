Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Weitere Ermittlungen der Ermittlungsgruppe der PI Homburg nach Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Fußgängerin in Mandelbachtal-Ormesheim

Mandelbachtal (ots)

Die bei der PI Homburg eingerichtete Ermittlungsgruppe ist derzeit mit umfangreichen Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall befasst. Zwischenzeitlich wird in diesem Zusammenhang aufgrund Spurenauswertung nach einem Kleinwagen mit Unfallbeschädigungen am linken vorderen Fahrzeugbereich, im Bereich des Stoßfängers, der A-Säule sowie des Außenspiegels gesucht. Weiterhin bittet die PI Homburg mögliche Zeugen, welche am Abend des 16.02.2023, zw. 18:45 Uhr - 19:15 Uhr, in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen im Bereich der Adenauerstraße in Mandelbachtal-Ormesheim gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel. 06841 /1060) in Verbindung zu setzen.

